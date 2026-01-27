Cascavel e Paraná - O Campeonato Paranaense de 2026 definiu no sábado (24) as oito equipes classificadas para as quartas de final da competição. Também ficaram conhecidos os quatro times que disputarão o “Torneio da Morte”, chamado oficialmente de “descenso”, que vai definir os rebaixados à segunda divisão estadual.

O FC Cascavel recebeu o Coritiba e para escapar do torneio do descenso, precisava vencer e torcer por tropeços de concorrentes diretos. A Serpente até saiu na frente do placar, mas nos minutos finais sofreu o empate, resultado que se manteve até o apito final. Agora, o time cascavelense vai enfrentar o Andraus, em dois jogos, para decidir se fica na elite do estadual, ou se vai disputar a Divisão de Acesso em 2027.

Classificados

No Grupo A, Londrina, Foz do Iguaçu, Athletico Paranaense e São Joseense garantiram vaga nas quartas de final. Maringá e Cascavel terminaram fora do G-4 e disputarão o Torneio da Morte. Já pelo Grupo B, Azuriz, Coritiba, Cianorte e Operário avançaram à próxima fase, enquanto Andraus e Galo Maringá lutarão contra o rebaixamento.

Confrontos das quartas

Os jogos de ida das quartas de final começam no próximo sábado (31), às 16h, com o duelo entre Cianorte e Coritiba, no Estádio Albino Turbay. No domingo, 1º de fevereiro, às 16h, São Joseense e Londrina se enfrentam no Couto Pereira. No mesmo dia, às 18h30, Operário e Azuriz jogam no Germano Krüger. A rodada de ida será encerrada na terça-feira (3), às 20h, quando o Athletico recebe o Foz do Iguaçu na Arena da Baixada.