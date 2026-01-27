Cascavel e Paraná - O Campeonato Paranaense de 2026 definiu no sábado (24) as oito equipes classificadas para as quartas de final da competição. Também ficaram conhecidos os quatro times que disputarão o “Torneio da Morte”, chamado oficialmente de “descenso”, que vai definir os rebaixados à segunda divisão estadual.
O FC Cascavel recebeu o Coritiba e para escapar do torneio do descenso, precisava vencer e torcer por tropeços de concorrentes diretos. A Serpente até saiu na frente do placar, mas nos minutos finais sofreu o empate, resultado que se manteve até o apito final. Agora, o time cascavelense vai enfrentar o Andraus, em dois jogos, para decidir se fica na elite do estadual, ou se vai disputar a Divisão de Acesso em 2027.
Classificados
No Grupo A, Londrina, Foz do Iguaçu, Athletico Paranaense e São Joseense garantiram vaga nas quartas de final. Maringá e Cascavel terminaram fora do G-4 e disputarão o Torneio da Morte. Já pelo Grupo B, Azuriz, Coritiba, Cianorte e Operário avançaram à próxima fase, enquanto Andraus e Galo Maringá lutarão contra o rebaixamento.
Confrontos das quartas
Os jogos de ida das quartas de final começam no próximo sábado (31), às 16h, com o duelo entre Cianorte e Coritiba, no Estádio Albino Turbay. No domingo, 1º de fevereiro, às 16h, São Joseense e Londrina se enfrentam no Couto Pereira. No mesmo dia, às 18h30, Operário e Azuriz jogam no Germano Krüger. A rodada de ida será encerrada na terça-feira (3), às 20h, quando o Athletico recebe o Foz do Iguaçu na Arena da Baixada.
As partidas de volta acontecem no sábado, 7 de fevereiro, com dois confrontos. Às 16h, Foz do Iguaçu e Athletico jogam no Estádio ABC, enquanto Londrina e São Joseense se enfrentam às 18h30, no Estádio do Café. No domingo (8), às 18h30, Coritiba recebe o Cianorte no Couto Pereira, e, no mesmo horário, Azuriz e Operário se enfrentam no Estádio Os Pioneiros.
O Torneio da Morte também será disputado em partidas de ida e volta. No domingo, 1º de fevereiro, às 18h30, Galo Maringá e Maringá se enfrentam no Estádio Willie Davids. Na quarta-feira (4), às 19h, Andraus e Cascavel jogam a partida de ida, com local ainda a ser definido.
Os jogos de volta começam no sábado, 7 de fevereiro, às 20h, com Maringá e Galo Maringá novamente no Willie Davids. A definição do confronto entre Cascavel e Andraus será na quarta-feira (11), às 19h, no Estádio Olímpico Regional.
Todos os jogos do Campeonato Paranaense 2026 são transmitidos ao vivo e de forma gratuita pelo canal GOAT.