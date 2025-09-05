Home Esportes

BANDEIRADA

Paranaense de Kart terá as provas classificatórias nesta sexta-feira

Ane Carolina Alencastre será a única mulher a disputar o Campeonato Paranaense de Kart neste ano. Crédito: Tiago Guedes/Divulgação
Ane Carolina Alencastre será a única mulher a disputar o Campeonato Paranaense de Kart neste ano. Crédito: Tiago Guedes/Divulgação

Cascavel - O Campeonato Paranaense de Kart terá nesta sexta-feira (5) o segundo dia de competições no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A 61ª edição do mais longevo certame do kartismo brasileiro vai até sábado, quando serão conhecidos os campeões. A promoção e organização são do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A sexta-feira será o dia das Provas Classificatórias. A programação começa às 8 horas, com os treinos classificatórios, que definirão os grids de largadas. As categorias do período da manhã vão à pista pela ordem, Mirim, Cadete, Sênior 125 e F-4 Graduados. A partir das 9 horas, serão realizadas as Provas Classificatórias.

No período da tarde, os treinos classificatórios serão a partir das 13h30. A ordem será F-4 Sênior, F-4 Júnior, F-4 Novatos/F-4 195 e F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster. As provas classificatórias serão a partir das 14h30.

No sábado, as Provas Finais serão a partir das 10. A solenidade de premiação aos campeões está programada para às 15 horas.

Notícias Relacionadas

Representatividade

Estão em Cascavel kartistas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Paraguai, representando 28 cidades.

Os que percorreram maiores distância para estarem em Cascavel são o mineiro Gabriel Cavalco, que veio de Belo Horizonte, para disputar a categoria Cadete; e o gaúcho Luís Pedro Cheguhem, que representará Santana do Livramento, cidade fronteiriça com o Uruguai.

Dos pilotos da casa, destaque para a cascavelense Ane Carolina Alencastre, que será a única mulher a participar da competição neste ano. Ela fez bons treinos nesta quinta-feira, finalizando o dia com o sexto melhor tempo da categoria F-4 Sênior, com a marca de 45s091, enquanto que o mais rápido do dia foi o também cascavelense Bruno Cesconetto, com 44s831.

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos