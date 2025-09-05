Paranaense de Kart terá as provas classificatórias nesta sexta-feira

Cascavel - O Campeonato Paranaense de Kart terá nesta sexta-feira (5) o segundo dia de competições no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A 61ª edição do mais longevo certame do kartismo brasileiro vai até sábado, quando serão conhecidos os campeões. A promoção e organização são do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A sexta-feira será o dia das Provas Classificatórias. A programação começa às 8 horas, com os treinos classificatórios, que definirão os grids de largadas. As categorias do período da manhã vão à pista pela ordem, Mirim, Cadete, Sênior 125 e F-4 Graduados. A partir das 9 horas, serão realizadas as Provas Classificatórias.

No período da tarde, os treinos classificatórios serão a partir das 13h30. A ordem será F-4 Sênior, F-4 Júnior, F-4 Novatos/F-4 195 e F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster. As provas classificatórias serão a partir das 14h30.

No sábado, as Provas Finais serão a partir das 10. A solenidade de premiação aos campeões está programada para às 15 horas.