Paranaense de Kart tem 7 cidades com campeões

Cascavel - O Campeonato Paranaense de Kart de 2025, encerrado sábado (6), no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, contou com a participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Paraguai. Mas os títulos das 10 categorias ficaram no Estado e foram pulverizados em sete cidades.

Cascavel ficou com o maior número de títulos, tendo como campeões Murilo Fiore na categoria F-4 Graduados; Flávio Maioli, na F-4 Júnior; e Bruno Cesconetto na categoria F-4 Sênior. A capital Curitiba levou dois títulos, tendo Aristeu Argenta Júnior como campeão da categoria Sênior 125; e Marcelo F. Fontoura na F4 195. Os demais campeões foram Nicolas Gabriel Weiss (Fazenda Rio Grande), na categoria Cadete; Igor Ohpis (Araucária), na Mirim; Lucian Patrick Brandalize (Pato Branco), na F-4 Super Sênior; Auber Mola (Foz do Iguaçu), na F-4 Super Sênior Máster; e Matheus Violin de Morais (Maringá), na categoria F-4 Novatos.