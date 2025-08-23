Paranaense conquista pole-position na Copa Truck

A pole position da Copa Truck Petrobras na Super Truck Elite no Autódromo Potenza é de Pedro Perdoncini. O vice-líder do campeonato somou um ponto extra e chegou a 142 tentos na temporada 2025 com a conquista na quente tarde deste sábado (23) em Lima Duarte, Minas Gerais. O paranaense da ASG Motorsport mostrou força desde os treinos livres de sexta-feira e consolidou a performance do seu Mercedes-Benz #117 para conquistar a posição de honra do grid de largada da sexta etapa do calendário.

A posição de largada em Potenza é das mais importantes e fator crucial para um bom resultado na corrida em razão da costumeira dificuldade para ultrapassar imposta pela pista de 3.212 metros.

Perdoncini cravou 1min52s079 em sua volta mais rápida no Top Qualifying, segmento decisivo que reúne os oito melhores colocados da primeira parte da classificação. O tempo de Pedro foi pouco mais de 0s8 mais veloz na comparação com o segundo colocado do grid, Leo Rufino (PP Motorsport), também a bordo de Mercedes-Benz.

Destaque também para Djalma Pivetta, terceiro colocado no grid da Corrida 1 deste domingo com o Iveco da Usual Racing. Pole em 2024, o piloto de Laranjal Paulista vai completar a segunda fila com Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck), a bordo do ‘bruto’ da Scania. Rodrigo Taborda, com Volvo da Vanucci Racing, fecha a relação dos cinco colocados. Em contrapartida, o líder do campeonato, Arthur Scherer, sofreu um revés no Top Qualifying, no qual foi excluído por emissões, e terá de largar da oitava posição.

Força em Potenza

A sessão classificatória em Lima Duarte começou com a baixa de Hugo Cibien. O vencedor da primeira corrida noturna da Copa Truck Petrobras na Super Truck Elite, em Cascavel, ficou fora da etapa em razão de problemas particulares. Minutos depois do início da tomada de tempos foram registradas outras baixas: Nicolas Giaffone e Jô Augusto Dias, sempre candidatos à pole, ficaram fora por emissões, tal qual Juca Bala.

Pedro Perdoncini liderou o Q1 com melhor volta em 1min52s220 e ponteou a relação dos oito primeiros que avançaram para o Top Qualifying ao lado de Leo Rufino, Arthur Scherer, Djalma Pivetta, Kleber Eletric, Ricardo Alvarez, Rodrigo Taborda e Diogo Moscato, que carimbou a última vaga para a disputa da pole position em Potenza.

A forte performance de Perdoncini se consolidou no Top Qualifying. Com volta em 1min52s079 diante de forte calor em Lima Duarte, o paranaense confirmou a pole para largar lado a lado com Léo Rufino, embalado pela sua primeira vitória na Copa Truck Petrobras, conquistada em Cascavel no mês passado.