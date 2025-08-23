Paranaense conquista pole-position na Copa Truck

A pole position da Copa Truck Petrobras na Super Truck Elite no Autódromo Potenza é de Pedro Perdoncini. O vice-líder do campeonato somou um ponto extra e chegou a 142 tentos na temporada 2025 com a conquista na quente tarde deste sábado (23) em Lima Duarte, Minas Gerais. O paranaense da ASG Motorsport mostrou força desde os treinos livres de sexta-feira e consolidou a performance do seu Mercedes-Benz #117 para conquistar a posição de honra do grid de largada da sexta etapa do calendário.
A posição de largada em Potenza é das mais importantes e fator crucial para um bom resultado na corrida em razão da costumeira dificuldade para ultrapassar imposta pela pista de 3.212 metros.
Perdoncini cravou 1min52s079 em sua volta mais rápida no Top Qualifying, segmento decisivo que reúne os oito melhores colocados da primeira parte da classificação. O tempo de Pedro foi pouco mais de 0s8 mais veloz na comparação com o segundo colocado do grid, Leo Rufino (PP Motorsport), também a bordo de Mercedes-Benz.
Destaque também para Djalma Pivetta, terceiro colocado no grid da Corrida 1 deste domingo com o Iveco da Usual Racing. Pole em 2024, o piloto de Laranjal Paulista vai completar a segunda fila com Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck), a bordo do ‘bruto’ da Scania. Rodrigo Taborda, com Volvo da Vanucci Racing, fecha a relação dos cinco colocados. Em contrapartida, o líder do campeonato, Arthur Scherer, sofreu um revés no Top Qualifying, no qual foi excluído por emissões, e terá de largar da oitava posição.
Força em Potenza
A sessão classificatória em Lima Duarte começou com a baixa de Hugo Cibien. O vencedor da primeira corrida noturna da Copa Truck Petrobras na Super Truck Elite, em Cascavel, ficou fora da etapa em razão de problemas particulares. Minutos depois do início da tomada de tempos foram registradas outras baixas: Nicolas Giaffone e Jô Augusto Dias, sempre candidatos à pole, ficaram fora por emissões, tal qual Juca Bala.
Pedro Perdoncini liderou o Q1 com melhor volta em 1min52s220 e ponteou a relação dos oito primeiros que avançaram para o Top Qualifying ao lado de Leo Rufino, Arthur Scherer, Djalma Pivetta, Kleber Eletric, Ricardo Alvarez, Rodrigo Taborda e Diogo Moscato, que carimbou a última vaga para a disputa da pole position em Potenza.
A forte performance de Perdoncini se consolidou no Top Qualifying. Com volta em 1min52s079 diante de forte calor em Lima Duarte, o paranaense confirmou a pole para largar lado a lado com Léo Rufino, embalado pela sua primeira vitória na Copa Truck Petrobras, conquistada em Cascavel no mês passado.
“Tivemos um princípio de incêndio no alternador do caminhão. Mesmo assim, conseguimos fazer a volta, que veio sem referência porque ficamos sem o rádio. Foi na raça, foi por Deus e deu tudo certo. Potenza tem essa particularidade por ser uma pista de difícil ultrapassagem. Demos um passinho em relação ao pessoal por partir na frente. Largamos com esse trunfo para a primeira corrida amanhã”, disse Perdoncini.
Em contrapartida, o líder do campeonato se deparou com um raro revés ao ser excluído do Top Qualifying por emissões. Arthur Scherer vai largar da oitava posição.
“O caminhão é muito bom, mas às vezes temos alguns problemas. Nosso time fez a troca de várias peças, mas estamos buscando encontrar a solução. De qualquer forma, estamos bem posicionados, vamos largar entre os primeiros e também temos a corrida 2. Vamos para dar um show amanhã”, comentou.
Casa cheia em Lima Duarte
As duas corridas programadas para a etapa de Potenza acontecerão neste domingo, às 12h10 e 12h40, em dia que terá outras grandes atrações como desfile de caminhões e pilotos, gridwalk, visitação e ações promocionais.
As provas da etapa em Lima Duarte terão transmissão ao vivo pela Band, SporTV, canal oficial da Copa Truck Petrobras no YouTube e demais streamings como CATVE, HighSpeed e Parc Fermé. A perspectiva é de casa cheia, já que os ingressos estão esgotados.
Confira o grid de largada da Corrida 1 e a sequência da programação de pista neste domingo.
Copa Truck Petrobras
Super Truck Elite, temporada 2025
Etapa 6, Autódromo Potenza, Lima Duarte (MG)
Corrida 1, grid de largada
1º – Pedro Perdoncini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 1min52s079
2º – Leo Rufino (PP Motorsport/Mercedes-Benz), 1min52s896
3º – Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), 1min53s327
4º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), 1min53s388
5º – Rodrigo Taborda (Vannucci Racing/Volvo), 1min53s500
6º – Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), 1min53s837
7º – Ricardo Alvarez (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), 1min54s734
8º – Arthur Scherer (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), sem tempo
9º – Maicon Roncen (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), 1min56s074
10º – Daniel Kelemen (Dmais Motorsport/Mercedes-Benz), 1min57s601
11º – Maurício Arias (AJ5 Eco Sports/Mercedes-Benz), sem tempo
12º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), excluído
13º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), excluído
14º – Jô Augusto Dias (R9 Competições/Volkswagen), excluído
15º – Márcio Giordano (Anchieta Racing/Mercedes-Benz), sem tempo