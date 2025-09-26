Paraná encerra Jogos da Juventude 2025 com destaque e conquista o 3º lugar no quadro de medalhas

Paraná - O Paraná finalizou sua participação nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, com uma performance de destaque. A delegação paranaense garantiu um total de 79 medalhas: 22 de ouro, 27 de prata e 30 de bronze, desempenho que assegurou a terceira colocação no ranking geral da competição nacional promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
O evento aconteceu entre os dias 9 e 25 de setembro, reunindo representantes das 27 unidades da Federação na capital federal. Considerada a maior competição escolar de base do país, os Jogos da Juventude contaram com a presença de 225 integrantes do Paraná, entre atletas e treinadores, classificados a partir da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), categoria de 15 a 17 anos, realizada em julho, em Foz do Iguaçu.
A participação paranaense terminou com chave de ouro, literalmente, com as vitórias no voleibol. As equipes feminina e masculina conquistaram o lugar mais alto do pódio, vencendo, respectivamente, São Paulo e Minas Gerais, e confirmando a força da modalidade no estado.
Destaque no Voleibol e Reconhecimento
O treinador da equipe masculina, José Augusto, destacou a preparação e o esforço da equipe. “Formamos um grupo com os melhores atletas do Estado. Sabíamos dos desafios e da qualidade dos adversários, mas conseguimos impor nosso ritmo. Foi uma trajetória difícil, mas alcançamos nosso objetivo: o ouro. Agradeço aos atletas, às famílias e a todos que nos apoiaram. Sem esse suporte, não seria possível”, declarou.
Na mesma linha, Claudemiro Vieira dos Santos, técnico da equipe feminina, enfatizou o comprometimento das atletas. “Esse título é resultado do esforço coletivo, do trabalho dos técnicos e da dedicação nos treinos. Para quem sonha em chegar aqui, deixo a mensagem: treine, acredite e se dedique, porque a oportunidade chega”, afirmou.
A coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon, ressaltou a importância da conquista. “É um resultado expressivo para o esporte escolar do Estado, especialmente considerando que enfrentamos delegações de tradição como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Paraná mostra, mais uma vez, que é referência no cenário nacional, graças ao talento dos nossos atletas, ao trabalho técnico e ao apoio do Governo do Estado”, disse.
Investimentos e Políticas Públicas no Esporte Paranaense
Cristiano Barros D’El Rei, diretor de Esportes da SEES, também destacou que o bom desempenho reforça os investimentos contínuos no setor esportivo. “Temos políticas públicas consolidadas, como o Proesporte, o Geração Olímpica e Paralímpica, o programa Esporte que Queremos, além das competições de base e do Plano Decenal do Esporte (2026-2035), em fase de tramitação na Assembleia Legislativa. Esse conjunto de ações vem transformando o esporte no Paraná”, explicou.
Fonte: AEN