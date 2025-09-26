Paraná encerra Jogos da Juventude 2025 com destaque e conquista o 3º lugar no quadro de medalhas

Paraná - O Paraná finalizou sua participação nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, com uma performance de destaque. A delegação paranaense garantiu um total de 79 medalhas: 22 de ouro, 27 de prata e 30 de bronze, desempenho que assegurou a terceira colocação no ranking geral da competição nacional promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O evento aconteceu entre os dias 9 e 25 de setembro, reunindo representantes das 27 unidades da Federação na capital federal. Considerada a maior competição escolar de base do país, os Jogos da Juventude contaram com a presença de 225 integrantes do Paraná, entre atletas e treinadores, classificados a partir da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), categoria de 15 a 17 anos, realizada em julho, em Foz do Iguaçu.

A participação paranaense terminou com chave de ouro, literalmente, com as vitórias no voleibol. As equipes feminina e masculina conquistaram o lugar mais alto do pódio, vencendo, respectivamente, São Paulo e Minas Gerais, e confirmando a força da modalidade no estado.

Destaque no Voleibol e Reconhecimento

O treinador da equipe masculina, José Augusto, destacou a preparação e o esforço da equipe. “Formamos um grupo com os melhores atletas do Estado. Sabíamos dos desafios e da qualidade dos adversários, mas conseguimos impor nosso ritmo. Foi uma trajetória difícil, mas alcançamos nosso objetivo: o ouro. Agradeço aos atletas, às famílias e a todos que nos apoiaram. Sem esse suporte, não seria possível”, declarou.