Brasil - O Paraná Combate, maior evento multiesportivo de artes marciais do Brasil, chega à sua quinta edição, consolidando o estado como referência na formação e valorização dos esportes de combate. De 23 a 26 de outubro, o Parque Internacional de Exposições de Maringá será palco de disputas em dez modalidades, reunindo mais de 3,5 mil pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros e membros da organização, representando 100 municípios paranaenses.

Idealizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e promovido pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), o evento é uma das maiores iniciativas públicas no Brasil no segmento de artes marciais, sendo totalmente financiado pelo Governo do Estado. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Maringá e das federações oficiais das modalidades participantes.

As disputas acontecem nas modalidades Boxe, Judô, Kickboxing, Wrestling, Taekwondo, Muay Thai, Kung Fu, Capoeira e Jiu-Jitsu, nas categorias juvenil e adulta. As competições ocorrerão entre 23 e 26 de outubro, com destaque para o Boxe (23 a 26/10) e as demais modalidades (24 a 26/10). O evento será transmitido ao vivo pelo canal Combate, com seis horas de programação nacional, levando o nome do Paraná e de seus atletas para todo o Brasil.

Emerson “Milico” Venturini, coordenador de Esportes de Rendimento da SEES, destaca que o Paraná Combate representa a força das artes marciais no estado e a política pública de valorização da diversidade esportiva. “Quase quatro mil participantes e investimento totalmente público. Não há evento igual no Brasil. O Paraná Combate vem para potencializar essa cena,” afirma.