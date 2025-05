Paradesporto de Cascavel conquista 2º lugar geral nos Jogos Abertos do Paraná

Cascavel - A vocação para o esporte está no sangue e no empenho dos cascavelenses. Mais uma vez a cidade se consolida como a casa de campeões: o paradesporto de Cascavel é vice-campeão geral dos Parajaps (Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná) e trouxe para casa o troféu de segundo melhor do Estado. A competição que aconteceu em Foz do Iguaçu, no último fim de semana, reuniu atletas de todo o PR em disputas emocionantes e acirradas.

Com uma delegação composta por 154 pessoas, entre atletas, técnicos e staff, a participação cascavelense foi marcada por resultados expressivos em diversas modalidades, que renderam à cidade o segundo lugar geral na competição.

Ao todo, 110 atletas representaram o município em modalidades como atletismo, bocha paralímpica, handebol para deficiência intelectual, handebol em cadeira de rodas, natação, dragon boat, paracanoagem e parataekwondo. Com o desempenho do último fim de semana, Cascavel assume seu lugar como um dos polos mais promissores do paradesporto estadual.

Destaque no atletismo

O atletismo foi, sem dúvida, o grande protagonista da delegação. Entre os inúmeros destaques individuais e coletivos, estão atletas que subiram ao pódio mais de uma vez, levando o nome de Cascavel ao topo.