Palmeiras tenta dar o troco no Timão

São Paulo - Marcado para as 21h30, no Alianz Parque, o duelo entre Palmeiras e Corinthians definirá quem avança na Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate esta noite, enquanto o Verdão precisa vencer para classificar ou decidir nos pênaltis.

Pressionado pelos últimos tropeços do time e por declarações e atos impulsivos, Abel Ferreira precisa melhorar o retrospecto ruim em viradas nos mata-matas. O setor defensivo é a maior preocupação, já que Bruno Fuchs e Murilo estiveram ausentes dos primeiros treinos da semana.