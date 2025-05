Palmeiras quer avançar e manter números favoráveis na temporada

São Paulo - O Palmeiras enfrenta o Ceará, nesta quinta (22), às 19h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil – na ida, em Fortaleza (CE), o Verdão venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez. A vantagem amplia o favoritismo do verdão, que tem apresentado números impressionantes nesta temporada.



O Palmeiras venceu 13 das últimas 14 partidas que disputou (perdeu apenas para o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro). Já são seis vitórias consecutivas. Entre os clubes que participam da Série A do Brasileirão, o Verdão é o que registra, na soma de todas as competições, o melhor aproveitamento de pontos na temporada (75,27%, seguido pelo Flamengo, com 69,89%). Como mandante, tem a melhor defesa (média de 0,43 gol sofrido por jogo, seguido pelo Ceará, com 0,50).