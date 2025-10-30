São Paulo - O Palmeiras tem uma missão quase impossível para tentar chegar à sua sétima final da Taça Libertadores de América. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Verdão recebe a LDU, do Equador, com a missão de vencer por quatro gols de vantagem para se classificar. Até hoje, desde que a Conmebol adotou o formato atual da competição, todas as dez equipes que venceram o jogo de ida por placar de 3 a 0 avançaram para final.



O técnico Abel Ferreira completa cinco anos no comando da equipe e destaca que “será uma noite mágica” no Allianz. Este ano, o time já conseguiu três vitórias por placares acima dos três gols – RB Bragantino (5 a 1), Universitário-PER (4 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0).