São Paulo - O Palmeiras tem uma missão quase impossível para tentar chegar à sua sétima final da Taça Libertadores de América. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Verdão recebe a LDU, do Equador, com a missão de vencer por quatro gols de vantagem para se classificar. Até hoje, desde que a Conmebol adotou o formato atual da competição, todas as dez equipes que venceram o jogo de ida por placar de 3 a 0 avançaram para final.
O técnico Abel Ferreira completa cinco anos no comando da equipe e destaca que “será uma noite mágica” no Allianz. Este ano, o time já conseguiu três vitórias por placares acima dos três gols – RB Bragantino (5 a 1), Universitário-PER (4 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0).
Preparação para o Jogo Decisivo
Nos treinos da semana, o técnico deu ênfase ao trabalho de marcação e jogadas em campo reduzido. Ausente contra o Cruzeiro em decorrência de um edema na panturrilha esquerda, o meio-campista Aníbal Moreno realizou parte dos treinamentos integrado ao elenco e deve ficar à disposição.
Retrospecto do Palmeiras na Libertadores
O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).