Palmeiras e Botafogo jogam por classificação no Mundial de Clubes

Brasil - Com adversários de nível bem diferente, Palmeiras e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira com possibilidades de garantirem passagem para a próxima fase do Mundial de Clubes, que está sendo disputado nos Estados Unidos.

O Verdão enfrentará o Al Ahly, às 13h, em Nova Jersey, e uma vitória encaminha a vaga, independente do que acontecer no jogo entre Inter Miami e Porto. Apesar do bom rendimento dos jogadores que entraram no segundo tempo, é bem provável que Abel Ferreira mantenha a mesma formação titular que utilizou na primeira partida, com Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.