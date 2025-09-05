“O corpo pedia para parar, mas a mente dizia: continue”, diz atleta de 65 anos que correu 500 KM de Cascavel a Curitiba

Cascavel - A reportagem do O Paraná conversou com o maratonista Altamiro Rodrigues, atleta que aos 65 anos, fez uma corrida de 500km de Cascavel até Curitiba. Em entrevisa, ele contou como foi o desafio, perrengues que enfrentou no caminho, e a recepção e surpresa que recebeu dos familiares ao chegar na capital paranaense. Assista abaixo a entrevista na íntegra:
Relembre a trajetória
O maratonista Altamiro Rodrigues, de 65 anos, concluiu em agosto um dos maiores desafios de sua vida: correr de Cascavel até Curitiba, em um percurso aproximado de 500 quilômetros. A jornada, planejada há mais de 15 anos, foi concluída em 22 dias, com a chegada marcada por emoção no Parque Barigui, na capital paranaense.
Logo no início, o corredor precisou lidar com contratempos. “Tive um acidente no dia em que começaria a corrida, precisei adiar. Depois, outros problemas apareceram, mas meu propósito era iniciar no dia 8. Só consegui sair no dia 9, rumo a Curitiba”, relembra.
Durante o trajeto, Altamiro enfrentou cansaço, dores e longos momentos de solidão. “O corpo pedia para parar, mas a mente dizia: você precisa continuar. Eu não podia ceder à dor”, conta. Ele lembra ainda das dificuldades na estrada, como acostamentos estreitos e travessias perigosas, onde precisou redobrar os cuidados para evitar acidentes.
Apesar dos obstáculos, o maratonista também viveu experiências marcantes. Ao longo do caminho, recebeu apoio de motoristas, caminhoneiros e pessoas que o acompanharam nas redes sociais. “As buzinas, os gritos de incentivo, as mensagens, tudo isso foi fundamental para eu não pensar em desistir em nenhum momento”, agradece.
Altamiro percorreu uma média de 21 km por dia, com a meta inicial de concluir em 24 dias. No entanto, conseguiu completar em 22. “Corri o 23º só para fazer a chegada no Parque Barigui. Quando subi a passarela e vi o estacionamento, as lágrimas se misturaram com o suor. Foi uma emoção enorme”, relata.
Ao final, emocionado, deixou uma mensagem de incentivo para quem pensa em desistir dos próprios sonhos. “Nunca é tarde para começar a praticar esporte. Esporte é saúde, é viver bem. Se você tem um sonho, vá atrás, batalhe, realize. Esperei 15 anos e graças a Deus consegui”, afirmou.