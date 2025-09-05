“O corpo pedia para parar, mas a mente dizia: continue”, diz atleta de 65 anos que correu 500 KM de Cascavel a Curitiba

Cascavel - A reportagem do O Paraná conversou com o maratonista Altamiro Rodrigues, atleta que aos 65 anos, fez uma corrida de 500km de Cascavel até Curitiba. Em entrevisa, ele contou como foi o desafio, perrengues que enfrentou no caminho, e a recepção e surpresa que recebeu dos familiares ao chegar na capital paranaense. Assista abaixo a entrevista na íntegra:

Relembre a trajetória

O maratonista Altamiro Rodrigues, de 65 anos, concluiu em agosto um dos maiores desafios de sua vida: correr de Cascavel até Curitiba, em um percurso aproximado de 500 quilômetros. A jornada, planejada há mais de 15 anos, foi concluída em 22 dias, com a chegada marcada por emoção no Parque Barigui, na capital paranaense.

Logo no início, o corredor precisou lidar com contratempos. “Tive um acidente no dia em que começaria a corrida, precisei adiar. Depois, outros problemas apareceram, mas meu propósito era iniciar no dia 8. Só consegui sair no dia 9, rumo a Curitiba”, relembra.

Durante o trajeto, Altamiro enfrentou cansaço, dores e longos momentos de solidão. “O corpo pedia para parar, mas a mente dizia: você precisa continuar. Eu não podia ceder à dor”, conta. Ele lembra ainda das dificuldades na estrada, como acostamentos estreitos e travessias perigosas, onde precisou redobrar os cuidados para evitar acidentes.