Novo empate faz FC Cascavel cair uma posição na tabela da Série D

Cascavel - Na tarde de ontem (15) o FC Cascavel foi até a cidade de Campo Grande para enfrentar o Operário-MS pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Apesar de um jogo bastante disputado e com chances de gol para as duas equipes, ninguém conseguiu balançar as redes e os times empataram em 0 a 0.

Com o resultado, a Serpente Aurinegra chegou aos 13 pontos, mas caiu uma posição na tabela, ocupando agora o 4º lugar no grupo 7. Isto porquê o Cianorte derrotou o Uberlândia e chegou aos mesmos 13 pontos. Porém, o Leão está a frente nos critérios de desempate, pois tem três gols a mais de saldo do que o Cascavel.