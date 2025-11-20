Pietro Sorbara
Pietro Sorbara conquistou ontem a 28ª posição do grid de largada da categoria Mini 2 Tempos na 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. A primeira fase terá final sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. O piloto de Cascavel fez o tempo de 56s911, ficando a 0s682 do catarinense Manoel Martins, que fez a pole position , com 56s229.
Bernardo Motter
Bernardo Motter também representa Cascavel no Grupo 1 do Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele largará nesta quinta-feira em 33º na grid da categoria Ok-N Júnior, que conta com 38 pilotos no grid.
Firás Fahs
Firás Fahs, de Foz do Iguaçu, irá largar primeira fila do grid de largada da categoria OK-N nesta quinta-feira, na 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. A final do Grupo 1 será sábado. Em sua melhor volta na tarde de ontem, Firás fez o tempo de 48s821 e sairá na segunda colocação. O pole position será o brasiliense Gabriel Koenigkan, com 48s707.