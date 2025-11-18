Diogo Moreira

Brasil - Diogo Moreira entra para a história como o primeiro brasileiro campeão mundial da Moto2. Sábado, ele largou como líder no GP de Valência, na Espanha, e precisava apenas de um 14º lugar para conquistar o título. E conquistou a nona colocação, enquanto o espanhol Manuel González, seu concorrente direto ao título, acabou em 22º. Diogo somou 286 pontos, enquanto González ficou com 257.

Na MotoGP

No próximo ano, Diogo Moreira irá competir na MotoGP, principal categoria do motociclismo mundial. E irá correr no Brasil, já que a categoria terá uma etapa em Goiânia. Diogo chega ao MotoGP como estrela, será piloto da equipe oficial da Honda e terá um dos maiores salários da categoria. Ontem, a escuderia deu as boas-vindas ao brasileiro.