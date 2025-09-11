Notas Bandeirada

Brasileiro de Kart

Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou ontem a abertura das inscrições, programação e regulamento da histórica 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 17 e 29 de novembro no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). A competição abrigará as categorias 2 Tempos (Grupo 1) e 4 Tempos (Grupo 2) e as inscrições poderão ser realizadas com o desconto do 1º lote até o dia 9 de outubro por meio do site: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/60o-campeonato-brasileiro-de-kart-2025-2025-60o-campeonato-brasileiro-de-kart-2025

Filme da Stock

O filme ‘Stock Car – Mais Rápido que o Tempo’, apoiado pelo Motorsport.com e produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, segue conquistando seu reconhecido internacionalmente, mesmo antes do lançamento. Agora são mais três láureas na conta da produção. Após ser indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA), e no Paladino d’Oro Sport Film Festival, na categoria ‘Motor Film’, o filme foi selecionado para três novos festivais: o American Latino International Short Film Festival (ALISFF), em Los Angeles, nos Estados Unidos, além do Film Olympiad, e do The Athletic Coup Film Festival, em Atenas, na Grécia. A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.