Notas Bandeirada

Brasileiro de Kart
Brasil - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou ontem a abertura das inscrições, programação e regulamento da histórica 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá entre os dias 17 e 29 de novembro no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). A competição abrigará as categorias 2 Tempos (Grupo 1) e 4 Tempos (Grupo 2) e as inscrições poderão ser realizadas com o desconto do 1º lote até o dia 9 de outubro por meio do site: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/60o-campeonato-brasileiro-de-kart-2025-2025-60o-campeonato-brasileiro-de-kart-2025
Filme da Stock
O filme ‘Stock Car – Mais Rápido que o Tempo’, apoiado pelo Motorsport.com e produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, segue conquistando seu reconhecido internacionalmente, mesmo antes do lançamento. Agora são mais três láureas na conta da produção. Após ser indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA), e no Paladino d’Oro Sport Film Festival, na categoria ‘Motor Film’, o filme foi selecionado para três novos festivais: o American Latino International Short Film Festival (ALISFF), em Los Angeles, nos Estados Unidos, além do Film Olympiad, e do The Athletic Coup Film Festival, em Atenas, na Grécia. A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.
Nascar Brasil
Seis jovens pilotos brasileiros deram terça-feira o primeiro passo no Nascar Driver Development Experience, programa oficial da Nascar Brasil voltado à preparação de talentos para o cenário internacional. A seletiva aconteceu na Pilotech, em São Paulo, e marcou o início do processo de avaliação que definirá os participantes do programa nos Estados Unidos em outubro. Ao longo do dia, os candidatos passaram por uma bateria integrada de avaliações psicotécnicas, físicas, sensoriais e em simuladores de corrida, mapeando competências determinantes para a performance dentro e fora da pista — como força, resistência, raciocínio rápido, reflexos e tomada de decisão sob pressão. Participaram os pilotos Gui Backes, Felipinho Tozzo, Alfredinho Ibiapina, Victor Andrade, Tito Giaffone e Gabryel Romano.