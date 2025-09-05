Notas Bandeirada

Stock Light

O formato de disputa e o calendário da temporada 2025 da Stock Light tornam cada uma das 18 corridas do campeonato da categoria de acesso uma verdadeira final. E tal qual na BRB Stock Car Pro Series, a vitória é um momento único e que eterniza o piloto, mas a construção do caminho rumo ao título exige muito mais que o topo do pódio. A regularidade, com a presença frequente entre os primeiros colocados, é o que faz a diferença entre os candidatos à taça de campeão. Neste sábado e domingo, será disputada a 4ª etapa da temporada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel.