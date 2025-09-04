Notas Bandeirada

Turismo Nacional

A Turismo Nacional está de volta ao seu palco mais emblemático para abrir a fase decisiva da temporada 2025. Neste fim de semana o campeonato acelera novamente no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, onde tudo começou, há mais de oito anos, em 28 de maio de 2017. Na sua melhor versão, com quase 40 carros no grid, muita competitividade e o DNA de “automobilismo raiz”, a TN avança para a quinta etapa do calendário e a quarta rodada do torneio sprint prometendo muita emoção na pista mais rápida do Brasil, de 3.058 metros e que traz como principal marca a famosa Curva do Bacião, uma das mais desafiadoras do País. Nesta temporada a categoria já passou por Cascavel em maio.

Stock Car

A temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series completa neste fim de semana a primeira metade do calendário com a disputa da 6ª etapa de um campeonato equilibrado e imprevisível. No retorno da principal categoria do automobilismo brasileiro ao Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná, a diferença entre os primeiros colocados da tabela é praticamente residual. Com metade da temporada ainda pela frente, muitos outros ‘players’ podem se juntar à briga pelo título com o maior desenvolvimento e adaptação aos carros da novíssima geração dos SUVs, com cinco primeiros na classificação são: 1º) Gaetano Di Mauro, com 360 pontos; 2º) Felipe Fraga, 349; 3º) Felipe Baptista, 344; 4º Guilherme Salas, 342; e 5º) César Ramos, com 326 pontos.