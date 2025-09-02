Notas Bandeirada

Home Esportes

Pilotos e equipes começam a chegar amanhã a Cascavel para a 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart, que será disputado de quinta-feira a sábado no Kartódromo Delci Damian.

A temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series completa neste fim de semana a primeira metade do calendário com a disputa da 6ª etapa de um campeonato equilibrado e imprevisível. No retorno da principal categoria do automobilismo brasileiro ao Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná, a diferença entre os primeiros colocados da tabela é praticamente residual. A tabela do campeonato mostra que, depois de cinco etapas e nove corridas disputadas, somente 18 pontos separam o líder da temporada, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC), do quarto colocado, Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports). Entre eles está o vice-líder, Felipe Fraga (Eurofarma RC), que soma 349 pontos, contra 360 de Gaetano, enquanto Felipe Baptista (CAR Racing KTF) é o terceiro, com 344.

Gosta de atletismo? FMEC tem cerca de 50 vagas gratuitas de aulas para jovens no CNTA

A FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), com apoio do Proesporte, está desenvolvendo no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), o projeto Cascavel Athletics School, voltado para a iniciação esportiva na modalidade de atletismo. O programa gratuito oferece às crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a oportunidade de vivenciar de forma prática e lúdica diversas provas […]