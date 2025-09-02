Notas Bandeirada

Stock Car

A temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series completa neste fim de semana a primeira metade do calendário com a disputa da 6ª etapa de um campeonato equilibrado e imprevisível. No retorno da principal categoria do automobilismo brasileiro ao Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná, a diferença entre os primeiros colocados da tabela é praticamente residual. A tabela do campeonato mostra que, depois de cinco etapas e nove corridas disputadas, somente 18 pontos separam o líder da temporada, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC), do quarto colocado, Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports). Entre eles está o vice-líder, Felipe Fraga (Eurofarma RC), que soma 349 pontos, contra 360 de Gaetano, enquanto Felipe Baptista (CAR Racing KTF) é o terceiro, com 344.