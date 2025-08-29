Notas Bandeirada

Enzo Faita
Depois de disputar a 7ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart há duas semanas, o goiano Enzo Faita volta às pistas. Neste sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), ele disputa a 4ª etapa da Copa Beto Carrero com duplo objetivo. Em novembro, o Beto Carrero será palco da 60ª edição do Campeonato Brasileiro, que deverá estabelecer novo recorde de inscritos. Antes, porém, na Itália, será disputado o Campeonato Mundial FIA Karting, em outubro. “São os campeonatos mais importantes do ano no Brasil e no mundo, respectivamente, e eu vou disputar os dois, ambos na KZ”, explica o piloto.
Firás Fahs
Firás Fahs está no Kartódromo Beto Carreto, em Penha, Santa Catarina, mas não irá disputar a 4ª etapa da Copa Beto Carrero. Como não tem a categoria OK-N ele participou de todos os treinos para testar o equipamento em ritmo de competição, aproveitando o emborrachamento da pista
Filme da Stock
O filme ‘Stock Car – Mais Rápido que o Tempo’, produção apoiada pelo Motorsport.com, produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, foi indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA) de 2025. Este é o primeiro filme brasileiro que é nominado nesta categoria. O filme retrata a evolução dos carros da Stock Car, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história. A produção exibe histórias de todos os modelos dos carros da categoria, desde a era do ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025. A premiação é considerada o Oscar do cinema automotivo e automobilístico. Filmes como ‘F1’, com Brad Pitt, e ‘Missão: Impossível – o acerto final’ estão entre os indicados em outras categorias. A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.