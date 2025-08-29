Notas Bandeirada

Enzo Faita

Depois de disputar a 7ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart há duas semanas, o goiano Enzo Faita volta às pistas. Neste sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), ele disputa a 4ª etapa da Copa Beto Carrero com duplo objetivo. Em novembro, o Beto Carrero será palco da 60ª edição do Campeonato Brasileiro, que deverá estabelecer novo recorde de inscritos. Antes, porém, na Itália, será disputado o Campeonato Mundial FIA Karting, em outubro. “São os campeonatos mais importantes do ano no Brasil e no mundo, respectivamente, e eu vou disputar os dois, ambos na KZ”, explica o piloto.

Firás Fahs

Firás Fahs está no Kartódromo Beto Carreto, em Penha, Santa Catarina, mas não irá disputar a 4ª etapa da Copa Beto Carrero. Como não tem a categoria OK-N ele participou de todos os treinos para testar o equipamento em ritmo de competição, aproveitando o emborrachamento da pista