Notas Bandeirada

Brasil - A participação no evento nacional, que ocorreu apenas há alguns dias depois da sua estreia na categoria pela Copa SP Paulo Light de Kart, teve como principal objetivo o ganho de quilometragem e a evolução em um cenário de alta competitividade, ao lado dos principais nomes do kartismo brasileiro. Ele largou em sétimo na categoria Mini, conquistou o quinto lugar na primeira prova e foi quarto na segunda. Na super classificatória, mesmo após cair para nono, conseguiu recuperar o ritmo e cruzar a linha em sexto lugar. Na corrida decisiva, o piloto largou da segunda fila e finalizou em sétimo.

Miguel Spohr

Sonho projetado, sonho encaminhado. Foi desta forma que Miguel Spohr (Suzano/Fiat Milenium/CRG/Centro Educacional ArteCeb/Malharia Vanini/ITZ Fitness Club) encerrou sua participação na 2ª edição da Regional Cup Brasil no último domingo em Imperatriz (MA). Spohr, que competiu na categoria OK Júnior, buscava conquistar a vaga oferecida ao campeão da Regional Cup para disputar o Campeonato Mundial FIA Karting em setembro na Suécia. E atingiu seu objetivo, Correndo em casa, em Imperatriz, no Maranhão, ele largou na pole position da 5ª etapa classificatória e foi segundo nas duas corridas. Na decisão da Regional Cup, largou em segundo, venceu uma classificatória e terminou em quinto na outra, garantindo a segunda colocação no grid da Super Classificatória. A vitória lhe credenciou a largar na pole na Final, quando deu um show e venceu com mais de três segundos de vantagem para o segundo colocado, sagrando-se campeão na 2ª Regional Cup e se classificando para o Mundial.