Notas Bandeirada

Joelson Alves
Brasil - Joelson Alves estará ausente da final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, no próximo sábado, no Kartódromo Delci Damian. Ele está viajando de férias com a família, mas ainda que estará a partir da próxima semana passará a se preparar para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em novembro, no Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele pretende participar de alguns trenos na pista catarinense e disputar o Open na fase de preparação para a competição nacional.
CRG se destaca
Segunda competição mais importante do kartismo brasileiro, a Copa Brasil encerrou sua 26ª edição com títulos e belos resultados para a CRG. Em Aracaju (SE), no Kartódromo Emerson Fittipaldi, a fabricante de chassis foi campeã em duas categorias e conquistou duas pole positions, seis voltas mais rápidas e 10 pódios. Os títulos foram conquistados na OK-N Júnior, com Nicolas Guth, e na OK-N Master, com Olin Galli, categoria em que a CRG fez dobradinha com o vice de Jonathan Louis. Esta última, porém, está com seu resultado sub-judice. A CRG conquistou outros dois vice-campeonatos, com o próprio Olin Galli na OK-N e com Munir Aboissa, na Sênior 60+.
Nascar Brasil
O Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), receberá pela oitava vez a Nascar Brasil Series e será o palco da decisão do Campeonato Brasileiro de 2025. A etapa final está marcada para o fim de semana de 22 a 24 de agosto, quando os campeões da temporada serão conhecidos. Desde a estreia da categoria no circuito, em 2017, já foram realizadas 15 corridas no autódromo. Esta será a sexta visita da temporada 2025 e a segunda vez que o traçado recebe uma etapa decisiva — a primeira ocorreu em 2023, no Special Edition.