Francisco Beltrão e Paraná - Na noite deste sábado (25), o Cascavel Futsal foi até Francisco Beltrão, onde enfrentou o Marreco, no Ginásio Arrudão, pelas quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Após um jogo dominado pelos donos da casa e decidido nos pênaltis, a Serpente Tricolor acabou eliminado.
O Marreco venceu o confronto no tempo regulamentar por 3 a 0, resultado que levou a decisão para a prorrogação, já que o Cascavel havia vencido o primeiro duelo, no Ginásio da Neva. No tempo extra, os donos da casa mantiveram o ritmo e confirmaram a classificação com o placar de 3 a 1. Carlão, Vittinho e Dudu desperdiçaram as cobranças pelo lado cascavelense.
Marreco Futsal avança para a semifinal
Com o resultado, o Marreco Futsal avança para a semifinal da competição, onde enfrentará o Pato Futsal.