Brasil - Os finalistas da Copa do Brasil de 2025 foram definidos neste domingo (14). Corinthians e Vasco disputarão o título e os R$ 77 milhões de premiação, após eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, com destaque para seus goleiros nas disputas de pênaltis.
A final será em dois jogos: o primeiro na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, e o segundo no domingo (21), no Maracanã, às 16h.
Corinthians vence nos pênaltis
O Corinthians avançou após empatar o agregado com o Cruzeiro (3 a 3) e vencer nos pênaltis por 5 a 4. O time paulista perdeu por 2 a 1 no tempo normal, mas venceu no Mineirão por 1 a 0. Com três títulos da Copa do Brasil, o Timão chega à sua oitava final, sendo a última em 2022, quando foi derrotado pelo Flamengo.
O Corinthians ainda sonha com a Libertadores de 2026, mas para isso precisa conquistar o título. Caso contrário, ficará com a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, que é terceiro no Brasileiro, já está garantido na fase de grupos da Libertadores.
O Cruzeiro teve boas chances no primeiro tempo com Luis Sinistierra, mas o atacante se lesionou e foi substituído por Keny Arroyo, que marcou o gol da virada, aproveitando cruzamento de Christian. Arroyo ampliou logo no início do segundo tempo, após passe de Kaio Jorge, mas o gol foi anulado inicialmente por impedimento, sendo validado depois pelo VAR.
O Corinthians reagiu e empatou com Matheus Bidu após cobrança de falta de Rodrigo Garro. A pressão continuou, mas o time acertou a trave duas vezes. Nos pênaltis, Cássio falhou ao defender o chute de Yuri Alberto, mas Hugo Souza brilhou, pegando os pênaltis de Gabriel Barbosa e Walace. Breno Bidon converteu o gol da vitória.
Vasco avança também nos pênaltis
O Vasco garantiu sua vaga na final ao vencer o Fluminense por 4 a 3 nas penalidades, após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O Cruzmaltino havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e chega à sua terceira final, a primeira em 14 anos. Em caso de título, o Vasco garante vaga na Libertadores, mas, se for vice, disputará a Sul-Americana. O Fluminense, quinto no Brasileiro, já está na fase de grupos da Libertadores.
Apesar da vantagem no agregado, o Vasco começou melhor e obrigou o goleiro Fábio a grandes defesas. Aos 35 minutos, um gol contra de Paulo Henrique, após tentativa de Everaldo, colocou o Fluminense à frente. No segundo tempo, Fábio fez mais uma defesa importante, desta vez em cabeçada de Rayan.
O jogo foi muito faltoso, com nove cartões amarelos, e, assim como o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, foi decidido nos pênaltis. Fábio defendeu a cobrança de Pablo Vegetti, mas Léo Jardim brilhou ao defender a batida de John Kennedy. No último pênalti, o goleiro vascaíno também salvou a cobrança de Canobbio, e Puma Rodríguez garantiu a classificação do Vasco com um gol certeiro.
Fonte: Agência Brasil