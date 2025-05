No sudoeste, Cascavel Futsal busca a liderança

Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal tem, nesta terça-feira, mais uma oportunidade de assumir a liderança da Série Ouro do futsal paranaense. A partir das 20 horas, o time encara a AAEMA, em Mariópolis, no sudoeste do estado, em uma partida que promete ser difícil por conta da situação do adversário e pela sequência de jogos que o tricolor tem enfrentado nas duas competições.



O Mariópolis é o 14º colocado, com apenas quatro pontos em oito partidas disputadas.

Com 20 pontos, o Cascavel ocupa atualmente a terceira colocação, empatado com o vice-líder Pato e três pontos atrás do líder Marreco. Uma vitória fora de casa é fundamental para manter-se colado nos primeiros colocados e evitar que os concorrentes diretos se distanciem.

O ala Zequinha, ausente na última rodada, segue fora por questões físicas, assim como o pivô Vitinho, que continua em processo de recuperação.