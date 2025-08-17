Neymar chora após pior resultado da carreira

Após a goleada histórica do Vasco sobre o Santos por 6 x 0, neste domingo (17/8), pela 20ª rodada do Brasileirão, Neymar fez forte desabafo em zona mista. A derrota foi o pior resultado na carreira do camisa 10.

“Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade”, iniciou Neymar.

“Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira”, completou.