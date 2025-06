Neblina dá mais tempo de treino para o Cascavel Futsal

Cascavel e Paraná - Esta quarta-feira seria de jogo importante para o Cascavel Futsal na LNF. O time bem que tentou embarcar, ontem, com destino a Santa Catarina para enfrentar o Jaraguá, mas o avião que levaria a delegação não conseguiu pousar na cidade na manhã de ontem e não houve outra alternativa de logística que pudesse se adequar às exigências de fisiologia e desgaste físico dos jogadores. Com isso, a partida foi suspensa e a organização da Liga Futsal deve confirmar a nova data.



Com isso, o time ganhou um pouco mais de tempo e de descanso para a partida do próximo sábado, contra o Umuarama, válido pela 13ª rodada da Série Ouro do Paranaense.

Este não foi o primeiro jogo suspenso por conta do mau tempo, que tradicionalmente fecha aeroportos no sul do país. No fim de semana, a partida entre São Lourenço e Vélez Camaquã também foi adiada.