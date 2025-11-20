São Paulo - A temporada 2025 da Nascar Brasil encerra a temporada no dia 7 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Será a terceira e derradeira prova do Campeonato Special Edition. Da soma das pontuações do Special Edition com o Campeonato Brasileiro, finalizado em agosto, sairão os campeões do Overall e o Rookie of the Year.