São Paulo - A temporada 2025 da Nascar Brasil encerra a temporada no dia 7 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Será a terceira e derradeira prova do Campeonato Special Edition. Da soma das pontuações do Special Edition com o Campeonato Brasileiro, finalizado em agosto, sairão os campeões do Overall e o Rookie of the Year.
O campeão geral do Overall receberá um troféu especial, inspirado na Bill France Cup — a taça máxima da Nascar Cup Series, entregue ao campeão norte-americano — e um bracelete exclusivo, criado para simbolizar a conquista de forma que o piloto carregue o prêmio em seu dia a dia.