Cascavel e Paraná - A primeira edição do Campeonato Municipal de Futsal conhecerá seus campeões em breve. A fase dos play-offs já foi iniciada em várias categorias e a semana promete ser quente.
A categoria adulta teve os jogos de semifinais disputados na noite de ontem no Ginásio Francisco Pian, no Bairro São Cristóvão. No masculino, os classificados foram Lolla EC/99 Ótica, ZZLAnches, Vip Futsal e Marmoraria Esmeralda. Já as quatro equipes semifinalistas do feminino foram Estrelas do Oeste, ASP/Ótica Central, TPM Futsal e Furacão.
A partir de sábado acontecem os jogos das semifinais nas categorias Sub-15 e Sub17. Os jogos estão programados para o Ginásio Sérgio Mauro Festugatto a partir das 8h30. Na categoria sub-15, os duelos serão Tuiuti C x Maximus e Camisa 10 x CT Franco. Nas semifinais do sub-17, disputam uma vaga na final Team Lest/ACF x CE São Cristóvão e Fox Warriors x CE Julia Wanderley.
As categorias sub-11 e sub-13 já definiram os times que passaram da fase de classificação. Agora, a fase de quartas-de-final terá os jogos disputados no próximo dia 19 de outubro.
Próximas Disputas do Campeonato
O Itaipulândia foi o único paranaense a vencer na rodada de abertura da Copa Sul. Atuando em casa, a equipe bateu o SER/Santiago, por 3 a 1. No mesmo grupo, o Guarapuava foi derrotado pelo Pouso Redondo (SC), por 3 a 2. Na rodada do grupo B, o Umuarama perdeu para o Russo Preto (RS), por 4 a 3, enquanto Jaraguá e Joinville empataram em 2 a 2.
Nesta quinta-feira será disputada a terceira rodada, que indicará os classificados para as semifinais. Os jogos são: Santiago x Guarapuava, Itaipulândia x Pouso Redondo, Russo Preto x Jaraguá e Umuarama x Joinville.