Cascavel e Paraná - A primeira edição do Campeonato Municipal de Futsal conhecerá seus campeões em breve. A fase dos play-offs já foi iniciada em várias categorias e a semana promete ser quente.

A categoria adulta teve os jogos de semifinais disputados na noite de ontem no Ginásio Francisco Pian, no Bairro São Cristóvão. No masculino, os classificados foram Lolla EC/99 Ótica, ZZLAnches, Vip Futsal e Marmoraria Esmeralda. Já as quatro equipes semifinalistas do feminino foram Estrelas do Oeste, ASP/Ótica Central, TPM Futsal e Furacão.



A partir de sábado acontecem os jogos das semifinais nas categorias Sub-15 e Sub17. Os jogos estão programados para o Ginásio Sérgio Mauro Festugatto a partir das 8h30. Na categoria sub-15, os duelos serão Tuiuti C x Maximus e Camisa 10 x CT Franco. Nas semifinais do sub-17, disputam uma vaga na final Team Lest/ACF x CE São Cristóvão e Fox Warriors x CE Julia Wanderley.