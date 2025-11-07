Cascavel e Paraná - A retomada do Campeonato Municipal de Futsal fechará a primeira edição no próximo domingo, com uma sequência de dez partidas decisivas no Ginásio da Neva, a partir das 8 horas.



Antes, nesta sexta-feira, no Ginásio Sérgio Mauro FEstugatto, acontecem as últimas definições de medalha de bronze, com quatro jogos a partir das 18h30. Escola Futsal Guarujá x Maxximus Futsal Azul (sub7), ADAF x Maxximus (Sub9), Tuiuti x Instituto de Esporte (Sub11) e ADAF Cascavel B x ADAF Cascavel C (Sub13).



“Estamos felizes com os resultados obtidos com essa retomada do campeonato e a grande participação de equipes em quase todas as categorias. Certamente, vamos fazer uma grande decisão para fechar com chave de ouro e planejar o que poderemos fazer em uma próxima edição”, apontou o Secretário de Esporte Alexandre “Suco” Guerino.