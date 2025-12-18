Foz do Iguaçu e Paraná - O evento Mundo do Futsal Experience, que acontece em Foz do Iguaçu desde segunda-feira (15), é uma celebração ao futsal e ao reconhecimento dos atletas pelo desempenho durante a temporada de 2025. Mais de 150 atletas foram homenageados, com destaque para as jogadoras do Stein Cascavel Futsal, que receberam prêmios da Federação Paranaense de Futsal e da Liga Feminina de Futsal.

A premiação do Campeonato Estadual ocorreu na segunda-feira (15), durante uma noite de gala. O Stein Cascavel foi representado por atletas de várias gerações. As premiações individuais incluíram:

Lindsay – Melhor Ala do Sub-13

– Melhor Ala do Sub-13 Clara – Melhor Ala Esquerda do Sub-17

– Melhor Ala Esquerda do Sub-17 Débora – Melhor Fixa do Sub-20

– Melhor Fixa do Sub-20 Anna Julia – Melhor Fixa da Série Prata

– Melhor Fixa da Série Prata Luana – Melhor Fixa da Série Ouro

– Melhor Fixa da Série Ouro Flávia – Melhor Ala Esquerda da Série Ouro

Para Flávia, a premiação reflete o esforço tanto individual quanto coletivo. “Estou muito feliz e honrada por receber esse prêmio. Para nós, atletas, isso nos motiva a continuar evoluindo”, comentou. Luana compartilhou o sentimento, agradecendo pela recompensa: “Receber essas premiações é muito gratificante. Dedico isso a Deus e à minha família”, afirmou.