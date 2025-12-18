Foz do Iguaçu e Paraná - O evento Mundo do Futsal Experience, que acontece em Foz do Iguaçu desde segunda-feira (15), é uma celebração ao futsal e ao reconhecimento dos atletas pelo desempenho durante a temporada de 2025. Mais de 150 atletas foram homenageados, com destaque para as jogadoras do Stein Cascavel Futsal, que receberam prêmios da Federação Paranaense de Futsal e da Liga Feminina de Futsal.
Campeonato Paranaense
A premiação do Campeonato Estadual ocorreu na segunda-feira (15), durante uma noite de gala. O Stein Cascavel foi representado por atletas de várias gerações. As premiações individuais incluíram:
- Lindsay – Melhor Ala do Sub-13
- Clara – Melhor Ala Esquerda do Sub-17
- Débora – Melhor Fixa do Sub-20
- Anna Julia – Melhor Fixa da Série Prata
- Luana – Melhor Fixa da Série Ouro
- Flávia – Melhor Ala Esquerda da Série Ouro
Para Flávia, a premiação reflete o esforço tanto individual quanto coletivo. “Estou muito feliz e honrada por receber esse prêmio. Para nós, atletas, isso nos motiva a continuar evoluindo”, comentou. Luana compartilhou o sentimento, agradecendo pela recompensa: “Receber essas premiações é muito gratificante. Dedico isso a Deus e à minha família”, afirmou.
Noite da Liga Feminina de Futsal (LFF)
Na quarta-feira (19), a Liga Feminina de Futsal (LFF) realizou a cerimônia de premiação da temporada. Após o Stein Cascavel conquistar o vice-campeonato da competição, Luana foi eleita a melhor fixa e recebeu o prêmio de atleta destaque, enquanto Flávia levou o troféu de melhor ala esquerda.
Copa Menores
Além das premiações, a equipe Sub-15 do Stein segue competindo na Copa Menores, que ocorre paralelamente ao evento. A equipe teve três jogos decisivos na fase de grupos: venceu o Paranaguá Blankal por 3 a 1 na estreia (15), perdeu para o Afeto/Smel Toledo por 1 a 0 (16) e empatou em 1 a 1 com o Menon Sports (17). A disputa segue até o próximo sábado (20), quando será conhecido o campeão da competição.
