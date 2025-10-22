Curitiba e Paraná - Curitiba – A reta final da temporada da Stock Car marca a passagem por três pistas que serão novidade para grande parte do grid. Não será diferente para o paranaense Zezinho Muggiati, que vive a sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo nacional. A partir do próximo fim de semana, Muggiati estará em pistas que são desconhecidas para ele. A primeira parada é em Campo Grande (MS), no Autódromo Orlando Moura. A última vez que a categoria esteve por lá foi em 2019, quando o paranaense ainda tinha as corridas de turismo como uma meta após os títulos conquistados no kart.

“É uma situação diferente, mas uma grande oportunidade de buscar os resultados em uma maior condição de igualdade com os demais pilotos. Por enquanto, a solução foi treinar no simulador e pegar a mão de algumas das características da pista. Pelo que vi, até agora, gostei bastante do traçado, com muitas variações e exigências técnicas”, aponta o piloto que acelera o Toyota Corolla Cross com as marcas do Grupo Potencial, ⁠Grupo Vellore – foxlux/Famastil, ⁠Paybrokers, ⁠Apostou, ⁠Philco, ⁠Sigraweb, ⁠Engepeças, ⁠Prefeitura Municipal de Curitiba, ⁠Sanepar, ⁠Copel, ⁠Carraro Cidadania, ⁠GCF Transportes, Branding Partners, ⁠The Basement e ⁠Hozz. O piloto paranaense também recebe incentivos através do Proesporte – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte – Paraná – Governo do Estado – Secretaria do Esporte.

Com 185 pontos no campeonato, Muggiati almeja subir na classificação depois de ter sido envolvido em acidentes nas duas últimas etapas disputadas no Velocitta.

“Quero muito chegar ao fim das corridas. Infelizmente, fomos atingidos por concorrentes logo no início das últimas corridas e isso inviabilizou a busca por pontos. Agora, é acelerar para frente e buscar o máximo de pontos possíveis para fechar bem a temporada”, exclamou.