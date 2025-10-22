Curitiba e Paraná - Curitiba – A reta final da temporada da Stock Car marca a passagem por três pistas que serão novidade para grande parte do grid. Não será diferente para o paranaense Zezinho Muggiati, que vive a sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo nacional. A partir do próximo fim de semana, Muggiati estará em pistas que são desconhecidas para ele. A primeira parada é em Campo Grande (MS), no Autódromo Orlando Moura. A última vez que a categoria esteve por lá foi em 2019, quando o paranaense ainda tinha as corridas de turismo como uma meta após os títulos conquistados no kart.
“É uma situação diferente, mas uma grande oportunidade de buscar os resultados em uma maior condição de igualdade com os demais pilotos. Por enquanto, a solução foi treinar no simulador e pegar a mão de algumas das características da pista. Pelo que vi, até agora, gostei bastante do traçado, com muitas variações e exigências técnicas”, aponta o piloto que acelera o Toyota Corolla Cross com as marcas do Grupo Potencial, Grupo Vellore – foxlux/Famastil, Paybrokers, Apostou, Philco, Sigraweb, Engepeças, Prefeitura Municipal de Curitiba, Sanepar, Copel, Carraro Cidadania, GCF Transportes, Branding Partners, The Basement e Hozz. O piloto paranaense também recebe incentivos através do Proesporte – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte – Paraná – Governo do Estado – Secretaria do Esporte.
Com 185 pontos no campeonato, Muggiati almeja subir na classificação depois de ter sido envolvido em acidentes nas duas últimas etapas disputadas no Velocitta.
“Quero muito chegar ao fim das corridas. Infelizmente, fomos atingidos por concorrentes logo no início das últimas corridas e isso inviabilizou a busca por pontos. Agora, é acelerar para frente e buscar o máximo de pontos possíveis para fechar bem a temporada”, exclamou.
Campo Grande
O Autódromo Orlando Moura receberá a Stock Car pela 14ª vez. A primeira vez aconteceu em 2002 e a última passagem foi em 2019, totalizando 16 corridas. O traçado tem 3.443 metros tem como recordista o paranaense David Muffato, com o tempo de 1min25s684, tempo obtido na temporada de 2003, ano em que venceu na pista sul-mato-grossense e foi campeão da categoria.
Sobre Zezinho Muggiati
O curitibano de 22 anos disputa sua segunda temporada completa na Stock Car. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia. Nas etapas de Buenos Aires, El Pinar e Goiânia-3, o piloto paranaense foi o maior conquistador de posições.
A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023.
Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati
Programação
Sexta-feira, 24 de outubro
08h45 – Stock Car Pro Series – Shakedown
09h55 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1
15h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2
Sábado, 27 de setembro
08h30 – Stock Car Pro Series – Classificação
16h00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)
Domingo, 28 de setembro
08h40 – Stock Car Pro Series – Warm Up
11h10 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)