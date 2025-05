Muffato deixará as pistas e fará sua última corrida domingo em Cascavel

FUTSAL FEMININO

Fora de casa, Stein Cascavel goleia o Cianorte e segue invicto no Paranaense

Nenhuma mãe está mais feliz neste domingo (11) do que as mães das atletas do Stein Cascavel Futsal. O presente delas chegou antecipado: a 6ª vitória consecutiva da equipe, conquistada neste sábado (10) sobre o time do Guibon Foods/Cianorte, em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Jogando fora de casa, as atletas comandadas pelo técnico Márcio […]