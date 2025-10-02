Mudou tudo! CBF promete nova era com reformulação de calendários e competições

Brasil e Cascavel - Um dos assuntos mais discutidos nos últimos anos parece ter encontrado um novo caminho. O novo calendário do futebol masculino do Brasil foi anunciado pela CBF trazendo grandes alterações nas datas e nas competições. Dentro dos muitos objetivos da entidade está a ampliação da participação dos clubes no calendário nacional – hoje apenas 14% dos mais de 800 filiados disputam uma competição nacional – , a diminuição no número de jogos para equipes que representam o Brasil em outras competições – Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG e Botafogo disputaram mais de 70 jogos no ano – e a readequação geral das datas.

“O processo de elaboração do novo calendário foi amplamente debatido. A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado, e contou com a colaboração de diversas áreas internas. 2026 ainda será um ano de transição, mas toda caminhada precisa de um primeiro passo. Este primeiro passo será dado hoje”, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

Principais Mudanças

A partir do próximo ano, a Copa do Brasil e as Séries C e D terão mais equipes e novo formato, com maior número de acesso e decesso. Como já era esperado, os campeonatos estaduais foram reduzidos para 11 datas, entre 11 de janeiro e 8 de março.

Ainda com representantes a definir, foi criada a Copa Sul-Sudeste, que colocará o campeão diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, assim como Copa Verde, Copa do Nordeste e Copa Centro-Oeste. Os times brasileiros que estiverem garantidos na Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes não disputarão os torneios regionais.

Calendário do Futebol

Estaduais

11 de janeiro a 8 de março

Copa do Brasil



18 de fevereiro a 6 de dezembro

Série A

28 de janeiro a 2 de dezembro