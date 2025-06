Muay Thai: Atletas de Cascavel levam título geral da Copa do Brasil

Cascavel e Paraná - Mais uma vez, atletas do Município que compõem a delegação paranaense de Muay Thai levou Cascavel para o pódio. A equipe do Paraná sagrou-se campeã geral da Copa Brasil de Muay Thai, realizada no fim de semana, em Campo Grande. Em 2° lugar ficou Mato Grosso do Sul e Alagoas na 3ª colocação.

Os atletas cascavelenses são beneficiados pelo chamamento público da Secretaria de Esporte e Lazer, e mais uma vez, representaram bem o Município, colocando Cascavel em destaque. A equipe do PR conquistou 14 medalhas de ouro e oito medalhas de prata. Cascavel, hoje, é base da seleção paranaense de Muay Thai.

Apoio ao Muay Thai e Destaque em Competições

Para o técnico principal da seleção paranaense de muaythai, Júlio Cesar Raizel da Cruz, responsável pelas convocações e chefe da delegação na competição, o apoio por meio do chamamento público tem sido determinante.“A modalidade de Muay Thai faz parte das políticas públicas de esporte de Cascavel, que, através do chamamento público, tem um papel fundamental na construção de resultados como esses, através do fomento aos atletas com recursos públicos, possibilitando melhores condições de treinamento, inscrições e de viagens. Cascavel vem sendo destaque nas diversas modalidades esportivas, em especial as artes marciais. Esse trabalho tem no chamamento público um importante auxílio, como grande propulsor às entidades e atletas para desenvolver o esporte de rendimento de Cascavel”.

A competição reuniu atletas de vários estados: MS, PR, SP, AL, RS, PA, SC e MT. A delegação de Cascavel participou com 22 atletas.