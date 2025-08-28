Moto1000GP inicia hoje a programação em Cascavel

Cascavel - Sábado e domingo o Moto1000GP estará novamente no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, para as provas da quarta e quinta etapas. Será a segunda vez que o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade passa pela cidade neste ano. O circuito mais curto e veloz do calendário recebeu a prova de abertura da temporada 2025 em abril. Serão mais de 100 pilotos em quatro categorias: GP1000, Daytona 660 Cup, GP600 e Motul 300V Cup.

A programação oficial do evento começa nesta quinta-feira (28) com vistorias técnicas e o track walk, que é a caminhada pelo traçado para reconhecimento dos detalhes da pista. Na sexta-feira (29), serão realizados os treinos livres e as primeiras sessões de treinos classificatórios das quatro categorias que terão provas neste fim de semana. O sábado (30) será reservado para o complemento dos treinos classificatórios, disputas das Superpoles e corridas válidas pela quarta etapa. O domingo (31) terá as disputas da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, além do moto passeio e da visita à área de boxes. A programação completa está disponível no site do Moto1000GP.