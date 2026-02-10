São Paulo - O piloto de moto Francine Rossi sofreu um grave acidente domingo (8), em Botucatu (SP), durante o 21º Rali Cuesta, prova válida como abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Baja.
Rossi foi prontamente atendido pela equipe médica do evento, sendo reanimado no local e encaminhado com vida pela UTI móvel ao Hospital Unimed de Botucatu. Infelizmente, após dar entrada na unidade hospitalar, o piloto sofreu uma nova parada cardíaca e veio a óbito.
Natural de São Sebastião do Paraíso (MG), Francine Rossi (48 anos) foi um dos grandes nomes do motociclismo de ralo no Brasil.
Crédito: Divulgação