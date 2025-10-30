Morgatto/Carlesso miram nova vitória no Endurance

Curitiba – Depois da vitória na pista, durante a sexta etapa disputada no Velocitta, a dupla formada por Matheus Morgatto e SArin Carlesso desembarca na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) para as disputas da penúltima etapa do Endurance Brasil. A programação será desenvolvida entre quinta-feira (30) e sábado (1º /11), e vai indicar os pilotos que estarão na disputa do título da temporada dos carros mais velozes do país.
Mais uma vez, Matheus Morgatto encara uma pista onde nunca acelerou. O piloto revelado pela Academia Bravar SG28 vive a temporada de estreia e quer voltar a sentir a emoção de subir ao ponto mais alto do pódio.
“Estou bastante ansioso para acelerar nos treinos oficiais e na corrida do sábado, que será mais longa com 4 horas. O plano é sempre me adaptar o mais rápido possível, porque estamos rápidos, com muita velocidade de corrida e fazendo um bom trabalho com meu companheiro e a equipe”, destacou Morgatto.
Sarin Carlesso chega empolgado para a etapa, trazendo boas lembranças das vezes anteriores em que acelerou na pista gaúcha. A última vez que o Endurance Brasil correu no Autódromo de Santa Cruz do Sul foi em 2022.
“O carro tem um bom histórico de rendimento e resultados em Santa cruz. De lá para cá, tivemos muita evolução e acredito que estará melhor ainda. Pelo que tivemos nas etapas anteriores podemos dizer que nosso carro está muito bom”, completou.
A corrida tem previsão de largada para sábado, às 11h30, com 4 horas de duração, e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial de YouTube do Endurance Brasil, com narração de Geferson Kern, comentários de Bruno Império e reportagens de Juliana Marques. Na modalidade FastTV, a transmissão ao vivo ocorre pelo canal Acelerados, enquanto a RedeTV! exibirá programa especial com os melhores momentos da prova, no fim de semana seguinte à realização da corrida.
Programação Etapa 7
31 de Outubro de 2025 – Sexta-feira
09h00 às 09h45 Treino livre oficial 1 – Categorias GT3 e GT4
09h55 às 10h40 Treino livre oficial 1 – Categorias P1
11h10 às 11h55 Treino livre oficial 2 – Categorias GT3 e GT4
13h00 às 13h45 Treino livre oficial 2 – Categorias P1
13h55 às 14h40 Treino livre oficial 3 – Categorias GT3 e GT4
14h45 às 15h30 Treino livre oficial 3 – Categorias P1
15h45 às 16h05 Treino Classificatório – CATEGORIA GT4
16h15 às 16h35 Treino Classificatório – CATEGORIA GT3
16h45 às 17h05 Treino Classificatório – CATEGORIA P1
01 de Novembro de 2025 – Sábado
09h00 às 09h30 Warm Up
09h30 às 10h00 Horário Promocional e Visitação aos boxes
11h30 Largada – Quatro Horas de Santa Cruz do Sul
15h40 Cerimônia de Pódio