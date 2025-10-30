Morgatto/Carlesso miram nova vitória no Endurance

Curitiba – Depois da vitória na pista, durante a sexta etapa disputada no Velocitta, a dupla formada por Matheus Morgatto e SArin Carlesso desembarca na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) para as disputas da penúltima etapa do Endurance Brasil. A programação será desenvolvida entre quinta-feira (30) e sábado (1º /11), e vai indicar os pilotos que estarão na disputa do título da temporada dos carros mais velozes do país.

Mais uma vez, Matheus Morgatto encara uma pista onde nunca acelerou. O piloto revelado pela Academia Bravar SG28 vive a temporada de estreia e quer voltar a sentir a emoção de subir ao ponto mais alto do pódio.

“Estou bastante ansioso para acelerar nos treinos oficiais e na corrida do sábado, que será mais longa com 4 horas. O plano é sempre me adaptar o mais rápido possível, porque estamos rápidos, com muita velocidade de corrida e fazendo um bom trabalho com meu companheiro e a equipe”, destacou Morgatto.

Sarin Carlesso chega empolgado para a etapa, trazendo boas lembranças das vezes anteriores em que acelerou na pista gaúcha. A última vez que o Endurance Brasil correu no Autódromo de Santa Cruz do Sul foi em 2022.

“O carro tem um bom histórico de rendimento e resultados em Santa cruz. De lá para cá, tivemos muita evolução e acredito que estará melhor ainda. Pelo que tivemos nas etapas anteriores podemos dizer que nosso carro está muito bom”, completou.