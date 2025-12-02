Cascavel e Paraná - A 37ª rodada do Brasileirão prossegue nesta terça-feira (2) com o time sensação do campeonato podendo confirmar o G4, melhor resultado da equipe na história. A partir das 19 horas, o Mirassol enfrenta o Vasco, que ainda almeja uma classificação para a Libertadores. A partida acontece no Estádio de São Januário. O Mirassol é o quarto colocado do Brasileirão com 63 pontos e precisa de mais dois para garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O lateral-esquerdo Reinaldo é a única dúvida do time paulista. Ele sofreu um edema no calcanhar direito na partida contra o Vitória, no último sábado.