Metropolitano de Kart terá duelo entre Luciano Conceição e Marcos Fernandes

Cascavel - Os cascavelenses Luciano Conceição e Marcos Fernandes dos Santos disputam o título da categoria F-4 Sênior no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A 4ª e última etapa da competição será disputada sábado (16), Kartódromo Delci Damian.

A disputa entre os dois será direta, na base do quem chegar na frente será campeão. Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing está na liderança, com 57 pontos, enquanto que Marcos Fernandes, da equipe JFS Guinchos, é o vice-líder, com 52 pontos.

Luciano diz que está ansioso pela final. Ele fará alguns treinos nesta quinta e sexta-feira e tentará fazer uma boa corrida, objetivando a vitória, pois assim não precisará se preocupar com a classificação do Marcos Fernandes. “Tudo depende de mim. Vencendo sou o campeão”, acentua Luciano Conceição.

Já Marcos Fernandes declara que irá a pista para vencer. “Estou em desvantagem na classificação do campeonato. Preciso da vitória para ser campeão e vou à pista para vencer”.