Mengo preocupado com desfalques no Maracanã

Rio de Janeiro - O Flamengo pode ter desfalques importantes para a partida contra o Estudiantes nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Três jogadores são dúvidas para o confronto no Maracanã: Jorginho, Varela e Alex Sandro. Por outro lado, a boa notícia é o retorno de Bruno Henrique e Léo Ortiz.
O técnico Filipe Luís aponta que este é o principal jogo do ano até aqui, dentro dos objetivos traçados para a equipe.
Expectativas
“É o jogo mais importante do ano, dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes. Sem dúvida é um grande adversário, principalmente por ser uma das equipes argentinas que competem tão bem. Temos o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos”, afirmou.
O time argentino também terá desfalques. O lateral Leandro González Pirez e o atacante Edwuin Cetré saíram machucados da partida de sábado contra o River Plate. Flamengo e Estudiantes se enfrentaram oito vezes em competições oficiais, todas pela Supercopa Libertadores. O retrospecto aponta vantagem para o time brasileiro, com três vitórias e quatro empates.