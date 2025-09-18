Mengo preocupado com desfalques no Maracanã

Rio de Janeiro - O Flamengo pode ter desfalques importantes para a partida contra o Estudiantes nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Três jogadores são dúvidas para o confronto no Maracanã: Jorginho, Varela e Alex Sandro. Por outro lado, a boa notícia é o retorno de Bruno Henrique e Léo Ortiz.

O técnico Filipe Luís aponta que este é o principal jogo do ano até aqui, dentro dos objetivos traçados para a equipe.