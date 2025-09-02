Mathias de Valle quer vitórias na reta final da Stock Light

Goiânia – A Stock Light abrirá a segunda metade do campeonato no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, e o piloto goiano Mathias de Valle vai acelerar em busca da primeira vitória na temporada da categoria de acesso à Stock Car. Ele chega para a etapa na oitava colocação do campeonato e precisa de pontos se quiser ter chances de disputar o título.

“Tenho mostrado que o carro é veloz, competitivo, mas algumas quebras e toques impediram de buscar resultados melhores. O foco nesta segunda metade do campeonato é buscar o máximo de vitórias possíveis”, comentou o piloto que tem o patrocínio da ArtCon, Vobe, Baguá Records, Cinex Arch Mato Grosso e SG Alumínios.

A pista paranaense é considerada a mais veloz da temporada, mas também é uma das preferidas de Mathias.