Mathias de Valle quer vitórias na reta final da Stock Light

Goiânia – A Stock Light abrirá a segunda metade do campeonato no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, e o piloto goiano Mathias de Valle vai acelerar em busca da primeira vitória na temporada da categoria de acesso à Stock Car. Ele chega para a etapa na oitava colocação do campeonato e precisa de pontos se quiser ter chances de disputar o título.
“Tenho mostrado que o carro é veloz, competitivo, mas algumas quebras e toques impediram de buscar resultados melhores. O foco nesta segunda metade do campeonato é buscar o máximo de vitórias possíveis”, comentou o piloto que tem o patrocínio da ArtCon, Vobe, Baguá Records, Cinex Arch Mato Grosso e SG Alumínios.
A pista paranaense é considerada a mais veloz da temporada, mas também é uma das preferidas de Mathias.
“É um traçado muito rápido, praticamente sem freadas, e com curvas bastante exigentes. Já tive bons resultados em Cascavel e gosto muito de acelerar lá. Vou com tudo para fazer um bom classificatório e largar mais na frente do pelotão para buscar a vitória”, comentou.
A programação em Cascavel começa na sexta-feira, com shakedown e dois treinos livres. No sábado, os pilotos fazem o quali, às 8 horas, e a corrida 1, às 11h50. As corridas 2 e 3 serão disputadas no domingo, a partir das 10h20, com transmissão pelo BandSports e youtube/StockCarChannel.