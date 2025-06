Mathias de Valle e Lucca Zucchini querem recuperação no Velopark

Curitiba – Passadas as tensões da estreia com as mudanças técnicas nos carros da categoria, os pilotos Mathias de Valle e Lucca Zucchini querem fazer uma etapa consistente no Autódromo do Velopark, palco da segunda etapa da Stock Light. A pista com 2.153 metros é a mais curta da temporada e que vai exigir bastante arrojo dos pilotos nos poucos pontos de ultrapassagem.

Para o paulista Lucca Zucchini, mais uma vez, é estreia. Em sua primeira temporada nos carros de turismo ele viverá as primeiras experiências em pista que nunca andou nos tempos de fórmula.

“É uma pista que vou começar a ter histórico agora, mas estou utilizando muito do simulador para aprender o traçado e já chegar o mais preparado o possível. Pelo que vi, é bem travada na maior parte com curvas de baixa e muita transição, tem que usar as zebras, algo bem diferente das características que experimentei em Interlagos”, destaca o jovem piloto que quer seguir o processo de aprendizado e buscar um pódio entre os rookies.

Um pouco mais experiente na pista gaúcha, Mathias de Valle tem se empenhando ao máximo para “resolver” uma questão pessoal com o Velopark.