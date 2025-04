Matheus Morgatto e Sarin Carlesso representam a SG28Racing no Endurance Brasil

Campeão mundial de Kart terá sua primeira experiência em carros ao lado de um dos nomes de maior evolução na categoria.

O processo de evolução e crescimento da SG28 Racing está iniciando mais um ciclo. A equipe fará sua estreia no Endurance Brasil, principal campeonato de provas de longa duração no país, e terá como pilotos o campeão mundial de kart, Matheus Morgatto e o experiente Sarin Carlesso, vice-campeão de 2024, sob a supervisão técnica do renomado Juliano Moro.

“Estou muito feliz em anunciar a presença da equipe em mais uma categoria de alto nível, que acompanha nosso propósito. A nossa chegada no Endurance Brasil é bastante importante para toda essa transição dos pilotos para carros de competição. Conheço muito bem a estrutura da JLM Racing, pois já estive competindo com eles, e tenho certeza que vamos construir bons resultados”, afirma Carlos SG, CEO da SG28 Racing, que também irá defender o título na Stock Light.

Dono de um currículo invejável no mundo do kart, com diversos títulos nacionais e internacionais, Matheus Morgatto decidiu encarar o desafio nos autódromos e nos carros de corrida.

“É uma novidade muito grande na minha carreira, algo que sempre sonhei e graças a Deus está se realizando. Vai ser algo muito diferente do que estou acostumado, minha primeira vez em uma corrida de carro. Estou ansioso, porém, confiante que vou ter bons resultados”, comentou o piloto de 21 anos e que foi campeão mundial de Kart em 2022. Correndo nos Estados Unidos, Matheus conquistou a SKUSA Winter Series no último mês de fevereiro.