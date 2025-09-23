Home Esportes

Matheus Morgatto celebra a primeira vitória nos carros

Curitiba – Multicampeão no kart, Matheus Morgatto reviveu neste fim de semana a emoção da primeira vitória, só que ela aconteceu em um dos carros mais velozes do país. A dupla formada com Sarin Carlesso venceu a sexta etapa do Endurance Brasil, disputada no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), tanto na categoria P1 quanto no geral. De quebra, o time ainda cravou a terceira pole-position da temporada, assegurando a recuperação no campeonato e colocando a SG28 Racing na disputa do título.

“Fico muito feliz com o resultado, que é fruto do trabalho de toda a equipe. Essa primeira vitória nos carros é algo que vou guardar para sempre na lembrança”, comenta Morgatto, que vive sua temporada de estreia nos carros dentro do projeto da Academia Bravar SG28, que fomenta a carreira de pilotos revelados no kart para as categorias de automobilismo em pista.

Morgatto foi o responsável por pilotar o protótipo AJR #128 durante três dos quatro stints da prova, algo que provou o nível de evolução do piloto no aspecto técnico e, também, no aspecto físico.

“Foi uma etapa muito boa de rendimento do carro, tanto que fizemos a melhor volta. Depois da corrida do sábado a equipe se reuniu e o Sarin optou por fazer apenas um stint, e isso me deu mais responsabilidade e confiança. Fizemos uma boa prova e vamos celebrar essa vitória”, conta Morgatto.

Sarin Carlesso também destacou o rendimento do carro durante a rodada dupla no Autódromo Velocitta.

“O trabalho da equipe foi fantástico, entregando um carro rápido, tanto que garantimos as duas poles, e, depois, recuperando o carro do acidente de sábado. A pista estava muito quente, comprometendo os pneus e gerando maior desgaste físico. Mas nosso time foi muito bem e conquistamos nossa primeira vitória no ano para entrar, de vez, na briga pelo campeonato”, afirmou.

Depois de vencer pela primeira vez, a dupla inicia a preparação para a disputa da sétima e penúltima etapa do ano, no retorno da categoria ao Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS), no dia 01 de novembro, com uma prova que terá quatro horas de duração.

