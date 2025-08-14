Massa corre pela primeira vez em Curvelo

Brasil - As duas únicas vezes em que a Stock Car esteve em Curvelo (MG) foram em 2016 e 2017. Como Felipe Massa só entrou na categoria em 2021, o piloto da TMG Racing vai ter uma experiência inédita na sua longa e vitoriosa carreira.

“Será um traçado totalmente novo para mim. Trabalhei no simulador, mas na pista é diferente e vou precisar entender o carro o mais rápido possível. Vai ter até um treino extra na sexta, o que é bom, porque vou poder andar um pouco mais”, disse o atual vice-campeão, elogiando a volta da Stock Car a Minas Gerais.