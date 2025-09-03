Martelli é condecorado pelo Mato Grosso

ESPORTE

Cascavelense é convocada para Seleção Brasileira de Beach Tennis

Brasil - Pela primeira vez, a cidade de Cascavel terá uma atleta representando a Seleção Brasileira de Beach Tennis. A jovem Ana Guaita, de apenas 16 anos, foi convocada para jogar pela equipe nacional no Pan-Americano, que irá acontecer entre os dias 25 a 28 de setembro, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. […]