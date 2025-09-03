Martelli é condecorado pelo Mato Grosso

Brasil - O piloto Jorge Martelli, campeão do Campeonato Brasileiro na classe Challenge da Nascar Brasil 2025, foi homenageado segunda-feira (1), em Cuiabá (MT), com a Medalha João Batista Jaudy de Honra ao Mérito Esportivo.
A condecoração foi entregue pelo deputado estadual Diego Guimarães, em sessão na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. A homenagem foi oficializada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, com base no artigo 4º da Resolução nº 909, de 16 de julho de 2008, e pela Resolução nº 10.483/25, de 1º de setembro de 2025, de autoria do deputado Diego Guimarães.