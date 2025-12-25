Brasil - A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, e a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, são finalistas da edição deste ano do prêmio Rainha da América, concedido pelo jornal El País, do Uruguai, à melhor jogadora em atividade no continente americano. A outra concorrente é a atacante paraguaia Cláudia Martínez, do Olímpia.

A vencedora será escolhida por meio de votação de jornalistas de todo o continente. O resultado será divulgado no próximo dia 31 de dezembro.

Criado em 2021, o troféu Rainha da América complementa o tradicional prêmio Rei da América, que desde 1985 premia o melhor jogador masculino do continente. Na edição masculina de 2025, não há brasileiros indicados, mas o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao lado dos argentinos Adrián Martínez, do Racing, e Lionel Messi, do Inter Miami.

Destaque para Gabi Zanotti e Marta

Atual detentora do prêmio feminino, Gabi Zanotti foi destaque do Corinthians em 2025. Aos 40 anos, terminou a temporada como artilheira da equipe, com 19 gols, sendo seis na Libertadores, competição na qual liderou a conquista do sexto título alvinegro. O feito garantiu vaga na inédita Copa das Campeãs da Fifa, que será disputada em janeiro, em Londres. A meia também foi protagonista do sétimo título brasileiro do clube.