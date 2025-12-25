Brasil - A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, e a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, são finalistas da edição deste ano do prêmio Rainha da América, concedido pelo jornal El País, do Uruguai, à melhor jogadora em atividade no continente americano. A outra concorrente é a atacante paraguaia Cláudia Martínez, do Olímpia.
A vencedora será escolhida por meio de votação de jornalistas de todo o continente. O resultado será divulgado no próximo dia 31 de dezembro.
Criado em 2021, o troféu Rainha da América complementa o tradicional prêmio Rei da América, que desde 1985 premia o melhor jogador masculino do continente. Na edição masculina de 2025, não há brasileiros indicados, mas o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao lado dos argentinos Adrián Martínez, do Racing, e Lionel Messi, do Inter Miami.
Destaque para Gabi Zanotti e Marta
Atual detentora do prêmio feminino, Gabi Zanotti foi destaque do Corinthians em 2025. Aos 40 anos, terminou a temporada como artilheira da equipe, com 19 gols, sendo seis na Libertadores, competição na qual liderou a conquista do sexto título alvinegro. O feito garantiu vaga na inédita Copa das Campeãs da Fifa, que será disputada em janeiro, em Londres. A meia também foi protagonista do sétimo título brasileiro do clube.
Marta se destacou pela seleção brasileira na conquista da Copa América, disputada no Equador. A atacante, de 39 anos, marcou dois gols na final contra a Colômbia, foi eleita a melhor jogadora do torneio e também figurou entre as indicadas à Bola de Ouro de 2025. O título conquistado pelo Orlando Pride na NWSL, em 2024, foi considerado apenas na premiação europeia.
Ascensão de Cláudia Martínez e Hegemonia Brasileira
Aos 17 anos, Cláudia Martínez foi a grande revelação do futebol sul-americano em 2025. Destaque na conquista do Sul-Americano sub-17 e no Mundial da categoria, marcou três gols em quatro jogos. Na Copa América adulta, assumiu a responsabilidade no ataque do Paraguai e terminou como artilheira da competição, com seis gols, ao lado da brasileira Amanda Gutierrez. A jovem também conquistou a Supercopa Paraguaia pelo Olímpia.
Nas quatro edições anteriores do Rainha da América, jogadoras brasileiras venceram em três oportunidades. Tamires foi premiada em 2021, Priscila em 2023 e Gabi Zanotti no ano passado. A hegemonia brasileira foi quebrada em 2022 pela colombiana Linda Caicedo, então atleta do Deportivo Cali e atualmente no Real Madrid.
Fonte: Agência Brasil