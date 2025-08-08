Marreco e Cascavel ficaram no empate em jogo atrasado da 13ª rodada  

Cascavel e Paraná - O nível da partida entre Marreco e Cascavel Futsal pela Série Ouro não merecia terminar sem gols, mas foi o que aconteceu na noite de quarta-feira em Francisco Beltrão. Apesar do ponto conquistado, a combinação de resultados dos jogos atrasados tirou a Serpente Tricolor na zona de classificação direto para a terceira fase.



“Foi um jogo muito difícil para nós. Gostaria de ter saído com uma vitória, mas não foi possível. Fizemos nosso papel e conseguimos levar um ponto”, afirmou o ala Wendel.

Os outros dois jogos atrasados disputados na quarta-feira e que tiraram a posições do Cascavel foram as vitórias do Campo Mourão ganhou do Guarapuava, por 4 a 2, e do Foz sobre o Manoel Ribas, por 4 a 1.