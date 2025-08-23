Marcos Fernandes inicia neste sábado a preparação para o paranaense

Cascavel e Paraná - Depois de enfrentar problemas na etapa decisiva do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no último sábado (16), o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guinchos, está de volta à pista do Kartódromo Delci Damian. Ele inicia neste sábado sua preparação para o Campeonato Paranaense de Kart, que será disputado de 4 a 6 de setembro, no kartódromo cascavelense.

Marcos Fernandes precisa vencer na final do Metropolitano para ser campeão da categoria F-4 Sênior. Com problemas mecânicos não conseguiu terminar a primeira bateria e assim finalizou a etapa na oitava colocação. Ele chegou a última etapa como vice-líder, mas com o oitavo lugar, terminou o campeonato em quarto lugar, com 69 pontos. O campeão da F-4 Sênior foi o também cascavelense Josinei Máximo, com 107 pontos.